شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. ما هو مصير جروس فى الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلعت براكين الغضب داخل أركان القلعة البيضاء بعد فقدان الزمالك صدارة الدورى الممتاز، عقب الهزيمة من بيراميدز فى المباراة التى أقيمت على استاد الدفاع الجوى، ضمن مؤجلات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، بهدف نظيف، سجله على جبر، ما أدى إلى فقدان الفريق الأبيض لقمة ترتيب البطولة، وإهدار فرصة الانفراد به، حيث أصبح ترتيب بيراميدز 63 نقطة يتصدر بها الترتيب، وخلفه الزمالك برصيد 60 نقطة فى المركز الثانى.

وبدأ مجلس الزمالك، عقب المباراة مباشرة، فتح ملف السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، وكيفية إدارة المباراة والأحداث المختلفة التى تُسببت فى فقدان عدد من النقاط بمباريات الأبيض الأخيرة بمسابقة الدورى، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز ما دار فى القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية..



- ما الخطوة الأولى لمجلس الزمالك عقب الهزيمة من بيراميدز؟ - ما الخطوة الأولى لمجلس الزمالك عقب الهزيمة من بيراميدز؟

فتح رئيس الزمالك ملف استقدام مدرب عام بصلاحيات فنية، عقب مباراة بيراميدز لرؤيته ضرورة وجود مدرب يمتلك خبرة فى الدورى المصرى لإنقاذ المنافسة على اللقب هذا الموسم، خاصة أنه يرى أن التوقيت الحالى يحتاج إلى مدرب مصرى يمتلك خبرات لمعاونة جروس على ظهور الفريق بشكل أفضل.

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- من الأسماء المرشحة للتواجد بجهاز جروس فى الفترة الحالية؟ - من الأسماء المرشحة للتواجد بجهاز جروس فى الفترة الحالية؟

جاءت أبرز الترشيحات بداية من خالد جلال المدير الفنى السابق للزمالك، ثم محمد صلاح المدرب العام السابق للأبيض، وطارق يحيى المدير الفنى السابق للفريق.



- ماذا حدث بعد ترشيح الأسماء للتواجد مع الجهاز الفنى لجروس؟ - ماذا حدث بعد ترشيح الأسماء للتواجد مع الجهاز الفنى لجروس؟

عقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع السويسرى كريستيان جروس، أبلغه خلالها غضبه من الهزيمة أمام بيراميدز، وغضب جماهير الفريق من الأداء النتائج الأخيرة التى حققها الأبيض فى البطولة المحلية ما أدى إلى فقدان صدارة الترتيب بالدورى الممتاز، بالإضافة إلى رؤية مجلس الإدارة فى أداء بعض اللاعبين، خاصة أنه يرى أن هناك عدداً من اللاعبين استنفدوا طاقتهم بسبب توالى المشاركات فى البطولات المختلفة، مع عدم حصول بعض اللاعبين على فرصهم فى المشاركة.



- ماذا قرر مجلس الزمالك فى النهاية؟ - ماذا قرر مجلس الزمالك فى النهاية؟

قرر مجلس الزمالك فى نهاية الأمر استمرار السويسرى كريستيان جروس فى الوقت الحالى، وفقًا لرؤية مرتضى منصور أن التغير فى الوقت الحالى سيكون مخاطرة على الفريق، لذا سيستمر المدير الفنى السويسرى بباقى عناصر الجهاز الفنى للأبيض، بعدما تم مطالبته بضرورة تحقيق الفوز أمام النجم الساحلى فى ذهاب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتى ستقام الأحد المقبل على استاد برج العرب.