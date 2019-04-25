شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة بتروسبورت .. 7 أرقام للإسماعيلى ودجلة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة مساء اليوم فريق الإسماعيلى مع نظيره وادى دجلة فى الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى باستاد بترو سبورت. وحرص البلجيكى سيدومير، المدير الفنى للإسماعيلى، على تحفيز اللاعبين من أجل استعادة مسيرة الانتصارات وضرورة حصد مقعد مميز يليق باسم النادى وجماهيريته، كما طالب سيدومير لاعبيه بأهمية اعتبار المباريات المقبلة بمثابة لقاءات الكؤوس لا بديل فيها عن الفوز لإسعاد الجماهير، ومن جانبهم تعهد اللاعبون ببذل قصارى جهدهم لعودة الانتصارات مجدداً وتعويض النتائج السلبية التى تحققت بالجولات الماضية بداية من مواجهة الليلة، فيما يتمسك اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة بخطف النقاط الثلاث لدخول منطقة الأمان والابتعاد عن شبح الهبوط الذى لازم الفريق لفترة طويلة هذا الموسم. ويرصد ”الخليج 365” 7 أرقام لـ"الإسماعيلى ودجلة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى:

ارقام الاسماعيلى و دجلة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل موقعة بتروسبورت .. 7 أرقام للإسماعيلى ودجلة فى الدورى الممتاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.