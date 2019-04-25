اتحاد الكرة: اتجاه لتغريم الزمالك 20 ألف جنيه بسبب أحداث مباراة بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية لدى اتحاد الكرة لتغريم نادى الزمالك 20 ألف جنيه بسبب الأحداث التى تلت مباراة الفريق الأبيض أمام بيراميدز فى الدورى، والتى فاز بها الأخير بهدف نظيف سجله على جبر.
وكشف مصدر باتحاد الكرة لـ"الخليج 365" أنه كما حدث من قبل فى مباراة الأهلى وبيراميدز، سيتم تطبيق نفس المبدأ فى مباراة الزمالك وبيراميدز، ليقرر اتحاد الكرة توقيع غرامة مالية على الأهلى فقط قدرها 40 ألف جنيه بسبب هتافات الجماهير المسيئة.
وأضاف المصدر أن الزمالك سيتم تغريمه 20 ألف جنيه لأن الأحداث التى وقعت قام بها اللاعبون والجهاز الفنى وليس الجماهير لذا سيتم تغريم الأبيض 20 ألفاً.
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