شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: "أول مرة أشوف حكم مكسيكى فى الدورى المصرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، تعجبه من قرار لجنة الحكام بالجبلاية بالاستعانة بحكم مكسيكى لإدارة مباراة الأهلى والمصرى والمؤجلة من الأسبوع 19 من عمر الدورى.

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وقال حازم إمام عبر برنامج وان تو الإذاعى، إنه أول مرة يرى حكما مكسيكيا يدير مباريات فى مصر، ولا أعلم ما الذى دفعه لإرسال طلب الاستعانة بحكام من أمريكا اللاتينية بدلا من طلب حكام أوروبيين.

وأوضح الثعلب الصغير أن المصرى من طلب الحكام الأجانب وأصبح الطلب على الاستعانة بحكام أجانب كثيراً مع دخول مسابقة الدورى فى مراحلها الأخيرة، مضيفا، "على الرغم أنه الممكن أن يكون له أخطاء ولكن الناس بتبلعها ولو كان حكم مصرى عمل الأخطاء دى يتعرض للهجوم وتبقى ليلته سودا".