شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. محمد عودة يتلقى عرضاً للتدريب فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عودة، المدير الفنى لبتروجت، أنه تلقى عرضاً لتولى تدريب أحد الفرق الإماراتية فى الموسم القادم. لمعرفة مزيد من التفاصيل، اضغط هنا.. Advertisements

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