فلاش باك.. 4 أهداف حصاد مباراة دجلة والإسماعيلى فى الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة مساء اليوم فريق الإسماعيلى مع وادى دجلة، ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدورى باستاد بتروسبورت.
وكانت آخر مباراة جمعت الفريقين أقيمت نوفمبر الماضى فى إطار الجولة الثالثة عشرة من المسابقة المحلية، وانتهت بفوز الفريق الدجلاوى بثلاثية مقابل هدف.
أحرز أهداف دجلة كل من محمد جمال بوبو، ودودو الجباس، بالإضافة إلى كريم ممدوح، بينما سجل هدف الإسماعيلى كريستوفر ميندوجا.
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