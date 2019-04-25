شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي و المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الأهلى مع نظيره المصرى البورسعيد مساء اليوم فى المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى.

تنطلق مباراة الأهلىي والمصري فى الثامنة مساء اليوم باستاد المكس بالإسكندرية، و يتبقى للأهلى 3 مباريات مؤجلة بخلاف مواجهة اليوم.

يدخل الأهلى مباراة اليوم مُحتلاً المركز الثالث فى جدول المسابقة برصيد 58 نقطة، فيما يحتل الفريق البورسعيدي المركز الرابع برصيد 46 نقطة، وإن كان المصرى خاض مباراتين أكثر عن الأهلي، ويسعى المارد الأحمر للفوز فى مباراة اليوم للقفز من المركز الثالث والاقتراب خطوة من القمة.

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التشكيل المتوقع للأهلي ضد المصري

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلى مباراة المصرى البورسعيدى بتشكيل مكون من: على لطفى فى حراسة المرمى، وأحمد فتحى وياسر إبراهيم وأيمن أشرف "رامى ربيعة" وعلى معلول فى خط الدفاع، وفى خط الوسط حمدى فتحى وهشام محمد "العربى بدر" وجونيور أجايى وصالح جمعة وحسين الشحات، وبالنسبة لخط الهجوم وليد أزارو.

غيابات الاهلي امام المصري

حسام عاشور، محمد هاني، كريم نيدفيد، وليد سليمان ،سعد سمير بجانب غياب ثلاثة لاعبين آخرين للإيقاف، وهم محمد الشناوى ومروان محسن وعمرو السولية.

ويعول لاسارتي في لقاء اليوم على خبرات وقدرات لاعبيه وفى مقدمتهم، على معلول ووليد آزارو وأحمد فتحى وجونيور أجايى وناصر ماهر وصلاح محسن وياسر إبراهيم وحمدى فتحي وأيمن أشرف.