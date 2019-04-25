شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد حازم إمام نهاية الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، للتدريبات الجماعية بعد أسبوع فى ظل خوضه برنامجاً تأهيلياً فى الفترة الحالية بسبب إصابته بمزق فى عضلة السمانة.

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ويغيب حازم إمام عن مباراة الفريق الأبيض المقبلة أمام النجم الساحلى التونسى، المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب دور الأربعة بلطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد مصدر بالفريق الأبيض أن اللاعب يؤدى حالياً المرحلة الأخيرة من البرنامج التأهيلى له تمهيدا للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق نهاية الأسبوع المقبل.