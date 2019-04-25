شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر خارجى للمنتخب الأولمبى فى يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، خوض معسكر خارجى للفراعنة خلال فترة التوقف الدولى فى يونيو المقبل. واستقر شوقى غريب على تقسيم معسكر المنتخب فى يونيو إلى مرحلتين، الأولى فى القاهرة، والثانية بالخارج، وقد يكون فى دولة أوروبية أو آسيوية. كما يناقش غريب إمكانية خوض المنتخب الأولمبى مباراة ودية فى القاهرة وأخرى خارجها أو يخوض الوديتين فى الخارج. وكان المنتخب الأولمبى أقام معسكر أوروبيا ناجحا فى مارس الماضى وخاض خلاله وديتين أمام أمريكا وهولندا.

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