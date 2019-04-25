شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة لحسام عاشور وتأهيل عمرو جمال من إصابة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، على راحة من المشاركة فى مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام المصرى مساء اليوم.



حسام عاشور يغيب عن مران مستبعدى الأهلى ضد المصري حسام عاشور يغيب عن مران مستبعدى الأهلى ضد المصري

ومنح الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، اللاعب راحة من مران اليوم بعد موافقة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فى ظل غياب اللاعب عن المباراة بسبب الإصابة.

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ويلتقي الأهلي مع المصرى فى الثامنة مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.

فى الوقت نفسه، واصل عمرو جمال مهاجم الفريق أداء تدريبات العلاج الطبيعى التى يخضع لها من الإصابة، وأدى اللاعب صباح اليوم الخميس جلسة علاج طبيعى بالجيم فى إطار البرنامج الذى يخضع له لتجهيزه للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية من جديد.

وكان اللاعب قد غاب عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة فى العضلة الأمامية، ويسعى الجهاز الفني الى تجهيزه بشكل مناسب خلال الفترة المقبلة.