شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يكشف حقيقة حصول الزمالك على نسخة من عقود لاعبى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن ما يتردد حول حصول أمير مرتضى منصور مدير الكرة بالزمالك، على نسخة من عقود جميع لاعبى الأهلى لا صحة له على الإطلاق.

قال المصدر لـ"الخليج 365" إن هناك تعليمات مشددة للجنة شئون اللاعبين بعدم منح نسخة من العقود إلا للاعب صاحب العقد أو ناديه فقط، مؤكدا أنه من المستحيل أن يحصل أى مسئول فى ناد على عقود لاعبى ناد أخر.

يذكر أن الساعات الاخيرة شهدت تسريب بعض الأنباء حول حصول أمير مرتضى منصور على عقود لاعبى الأهلى، لدراستها والبحث عن ثغرات بها لخطف أحد لاعبى الفريق الأحمر الكبار فى تكرار لسيناريو عبد الله السعيد.