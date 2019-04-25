هل يغادر الشحات معسكر الأهلي قبل مواجهة المصري؟...

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جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 موقف حسين الشحات صانع ألعاب الأهلي، من مغادرة معسكر فريقه في الاسكندرية قبل مواجهة المصري البورسعيدي الليلة في الدوري العام بعد وفاة زوج شقيقته.
وتواصل "الخليج 365" مع مصدر داخل الجهاز الفني الذي أكد أن مارتن لاسارتي عرض علي الشحات بالفعل مغادرة المعسكر إلا أن اللاعب أصر علي الاستمرار ومساعدة زملائه في مواجهة المصري المرتقبة.
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