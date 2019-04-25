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شكرا لقرائتكم الأهلى راحة 24 ساعة بعد مواجهة المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لللأهلي منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة المصري البورسعيدي التي تقام مساء اليوم.
وقرر مارتن لاسارتي المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الجمعة، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته عصر السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة المقبلة من الدوري.
ويلتقي الفريق مع المصري في الثامنة مساء اليوم على ملعب المكس بالإسكندرية ، ضمن منافسات بطولة الدوري.
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