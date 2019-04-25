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الأهلى راحة 24 ساعة بعد مواجهة المصري...

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جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لللأهلي منح لاعبي الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة المصري البورسعيدي التي تقام مساء اليوم.

 

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وقرر مارتن لاسارتي المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا الجمعة، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته عصر السبت استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في الجولة المقبلة من الدوري.

ويلتقي الفريق مع المصري في الثامنة مساء اليوم على ملعب المكس بالإسكندرية ، ضمن منافسات بطولة الدوري.

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