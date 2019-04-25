شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يحدد المكس لاستضافة مباراته ضد الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطر نادى طلائع الجيش، لجنة المسابقات باتحاد الكرة بإختيار ستاد المكس بالإسكندرية ملعبا لمباراة الفريق أمام النادى الأهلى المقرر لها يوم 1 مايو المقبل بالدورى.

وتعهد مسئولو نادى طلائع الجيش بالحصول على الموافقات الأمنية اللازمة لإقامة اللقاء بالمكس، بعدما تعذر إقامة اللقاء بإستاد السويس كما كان مقررا.

كان اتحاد الكرة أرسل خطابا إلى نادى طلائع الجيش يطلب فيه ترشيح ملعب بديل لاستضافة مباراته أمام النادى الأهلى يوم 1 مايو المقبل فى الأسبوع الـ31 بالدورى، لعدم موافقة الأمن على إقامته بالسويس كما كان مقررا.

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يذكر أن مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى اليوم كان مقررا إقامتها بالسويس قبل نقلها إلى المكس.