شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المصري.. حسام عاشور راحة من مران مجموعة الغائبين وتأهيل جمال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الأهلي ضد المصري..عاشور راحة من مران المستعبدين

الأهلي ضد المصري..، حصل حسام عاشور لاعب وسط الأهلي حصل على راحة من المشاركة في مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام المصري مساء اليوم.



اصابة حسام عاشور

الأهلي ضد المصري..، وقام الدكتور خالد محمود طبيب الفريق بمنح اللاعب راحة من مران اليوم بعد موافقة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في ظل غياب اللاعب عن المباراة بسبب الإصابة.

الأهلي ضد المصري..مواجهة مرتقبة مع أبناء بروسعيد

الأهلي ضد المصري، ويلتقي الاهلي مع المصري في الثامنة مساء اليوم على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.

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الأهلي ضد المصري..تأهيل عمرو جمال



تاهيل عمرو جمال

الأهلي ضد المصري، في الوقت نفسه ، واصل عمرو جمال مهاجم الفريق أداء تدريبات العلاج الطبيعي التي يخضع لها من الإصابة حيث قام اللاعب صباح اليوم الخميس بأداء جلسة علاج طبيعي بالجيم في إطار البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة الى المشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

الأهلي ضد المصري، وكان اللاعب قد غاب عن التدريبات الجماعية بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، ويسعى الجهاز الفني الى تجهيزه بشكل مناسب خلال الفترة المقبلة.