شكرا لقرائتكم محسوم بـ "الاستخارة".. محمد عودة يتلقى عرضاً للتدريب فى الإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عودة المدير الفنى لبتروجت، أنه تلقى عرضاً لتولى تدريب أحد الفرق الإماراتية فى الموسم القادم، رافضاً الإفصاح عن هوية النادى الإماراتي انتظاراً لانتهاء المفاوضات بين الطرفين، مضيفا أنه سيصلى صلاة الاستخارة لحسم موقفه من الانتقال للإمارات أو البقاء في مصر.

كشف عودة فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أنه ينوى البقاء فى بتروجت حال عدم الانتقال للتدريب فى الدورى الإماراتى، مشيرا إلى أنه يشعر بالراحة مع مسئولى النادى البترولى ويلاقى منهم تعامل محترم.

Advertisements

أوضح انه طلب تأجيل مفاوضات تجديد عقده مع بتروجت خلال الفترة الحالية لظروف موقف الفريق فى المنافسة على الهروب من الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية، ولتركيزه أن يضع الفريق البترولى في مركز جيد بجدول الدورى.

أشار أنه منح وعد لمسئولى بتروجت بتجديد التعاقد معهم فى الموسم الجديد والاستمرار معهم حال عدم انتقاله إلى الإمارات، مشددا على أو الأولوية لبتروجت حال البقاء في مصر.

أضاف أنه تلقى عدة عروض من أندية مصرية فى الأيام الماضية ولكنه اتفق على البقاء فى بتروجت حال عدم انتقاله للعمل فى الإمارات.