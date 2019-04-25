شكرا لقرائتكم شوبير: كان على لجنة الحكام استقدام طاقم أوروبى لمباراة الأهلى والمصرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، اختياره على اختيار طاقم مكسيكي لإدارة مباراة النادي الأهلي والمصري، المقرر لها الثامنة مساء اليوم الخميس، على إستاد المكس بالإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الـ19 بالدوري الممتاز.

علق شوبير على اختيار طاقم مكسيكى للقاء اليوم قائلا: "كان على لجنة الحكام أن تبذل مجهودًا كبيرا في اختيار طاقم أوروبي لإدارة مباراة الأهلى والمصرى، مثلما فعلت في اختيار طاقم نرويجى لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز فى اللقاء المؤجل من الجولة 26 في بطولة الدوري الممتاز، والذي إدارة طاقم تحكيم نرويجي بقيادة هوبر نيلسون".

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ويتكون طاقم الحكام المكسيكي من: "روبرتو جارسيا حكم ساحة، ويعاونه أندريس هيرنانديز وكريستيان كيابيك، وإيريك ياير ميراندا حكمًا رابعًا".

برر شوبير اعتراضه على الحكم المكسيكي أن الحكام المكسيك معروف عنهم العصبية وقلة الخبرة في التعامل مع مشاحنات اللاعبين داخل الملعب، على عكس حكام أوروبا المعروف عنهم الهدوء والتريث.