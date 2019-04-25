شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يمنح لاعبى الأهلي راحة 24 ساعة عقب مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الجهاز الفنى للأهلي لاعبى الفريق راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة المصرى البورسعيدى التى تقام فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على ملعب المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدورى.

وقرر مارتن لاسارتى، المدير الفنى، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدا، الجمعة، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته عصر السبت استعداداً لمواجهة طلائع الجيش فى الجولة المقبلة من الدورى.