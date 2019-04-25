عمرو منسي وصيفا لبطولة الجونة الدولية للرواد فى حضور على فرج وكريم درويش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل عمرو منسي، مؤسس بطولة الجونة الدولية للاسكواش، على لقب وصافة بطولة الرواد التى تقام على هامش بطولة المحترفين، وذلك للمرحلة العمرية تحت 35 عاما. Advertisements وخسر منسي المباراة النهائية أمام منافسه الإنجليزى دانى ماسارو بثلاثة أشواط نظيفة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 6-11, 6-11, 6-11. وحرص على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وكريم درويش بطل العالم السابق ومدير نشاط الاسكواش فى دجلة على الحضور لمتابعة المباراة.

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