سوبر كورة يكشف.. هل يغادر الشحات معسكر الأهلى قبل مواجهة المصرى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة موقف حسين الشحات، صانع ألعاب الأهلى، من مغادرة معسكر فريقه فى الإسكندرية قبل مواجهة المصرى البورسعيدى الليلة فى الدورى العام بعد وفاة زوج شقيقته، لقراءة التفاصيل اضغط هنا..

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