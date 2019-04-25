شكرا لقرائتكم خبر عن الجودو يضمن ميدالية بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضمن منتخب الجودو تحقيق ميدالية ذهبية أو فضية بمنافسات البطولة الأفريقية التى تقام بجنوب أفريقيا، بعدما تأهلت لمياء الزنان إلى نهائى البطولة بوزن 57 كجم، وحال الفوز أو الخسارة تحصل اللاعبة على ميدالية ذهبية للفوز وفضية للخسارة.

كما تأهل الثنائى محمد عبد الموجود وأحمد عبد الرحمن إلى قبل نهائى المنافسات.

يذكر أن البطولة تستمر حتى 29 أبريل الجارى، بمشاركة المنتخب الوطنى، ويرأس البعثة مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد والذى شهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى.