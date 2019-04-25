شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات البرنامج الأول لتعليم الألعاب البحرية للغوص والإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الخميس الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، فعاليات البرنامج الأول لتعليم الألعاب البحرية للغوص والإنقاذ وممارسة الطيران بالبراسيل تحت شعار "التحدى والمغامرة"، والذى يقام خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجارى، ويستهدف البرنامج المرحلة السنية من 15 إلى 25 سنة، ويصل عدد المشاركين فى فعاليات البرنامج إلى 120 شابا وفتاة، بحضور محمد فتحى مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والدكتورة سونيا دنيا مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة .

وقال الدكتور أشرف صبحى، إن هذا البرنامج يهدف لتحفيز المواطنين على ممارسة الرياضة بكافة صورها لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بكافة صورها لأهميتها فى حياة الفرد والمجتمع.

وأشار وزير الرياضة إلى إبراز مكانة مصر فى تنفيذ الأنشطة الرياضية بصفة عامة وخاصة مدينة السلام شرم الشيخ وسانت كاترين بوصفهما من أجمل المدن السياحية فى العالم، مؤكدا أن الوزارة تستهدف تنشيط وتشجيع السياحة الرياضية فى مصر.

Advertisements

وأضاف الوزير أن خطط وبرامج وأنشطة الوزارة تشمل كل فئات المجتمع المصرى، ولا يقتصر اهتمامنا على فئة محددة، لافتا إلى أن هدفنا أن يحظى الجميع بفرصة الممارسة الرياضية كل على حسب فئته العمرية كى نتيح الفرصة للجميع، لذا ننفذ بعض المشروعات القومية الرياضية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لإعداد مواطن سليم البنية قادر على الاداء المتميز مما يكون له إنعكاسا إيجابيا على صحته وعلى المجتمع.

يذكر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يزور شرم الشيخ يشهد خلالها عددا من الفعاليات، منها المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب للصم والبكم بين فريقى القاهرة والمنيا، كما يفتتح أحد الفنادق بمدينة الشباب والرياضة ويشهد بطولة مضمار الهجن الدولية والذى يعد من أهم الإنجازات الرياضية التى تحققت فى مصر كما سيتم افتتاح طريق جلالة الملك سليمان خادم الحرمين الشريفين بجانب افتتاح المركز الثقافى الاسلامى بمسجد الصحابة .

يأتى هذا فى إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بإحياء الاحتفال بالأعياد القومية لجعل الرياضة لغة السلام العالمى ومن أجل دعم مفهوم المواطنة، وفى إطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء تنظم وزارة الشباب والرياضة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية خلال الفترة من 24 ل27 ابريل الجارى بمحافظة جنوب سيناء.