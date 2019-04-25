شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف حقيقة حصول أمير مرتضى على نسخة من عقود لاعبى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة حقيقة ما يتردد حول حصول أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة بالزمالك، على نسخة من عقود جميع لاعبى الأهلى، لقراءة التفاصيل اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف حقيقة حصول أمير مرتضى على نسخة من عقود لاعبى الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.