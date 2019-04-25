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سوبر كورة يكشف حقيقة حصول أمير مرتضى على نسخة من عقود لاعبى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة حقيقة ما يتردد حول حصول أمير مرتضى منصور، المشرف على قطاع الكرة بالزمالك، على نسخة من عقود جميع لاعبى الأهلى، لقراءة التفاصيل اضغط هنا
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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