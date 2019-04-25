صور.. عمومية الاتحاد العربى للرياضة للجميع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الاتحاد العربى للرياضة للجميع الجمعية العمومية العادية، وكذلك اجتماعات اللجان الفنية والمكتب التنفيذى بمقر الاتحاد العربى بالقاهرة، وحضر الاجتماع ممثلو اتحاد الاتحادات الرياضية العربية. حضر الاجتماع ممثلو الاتحادات الوطنية بالجزائر والإمارات العربية ولبنان والكويت والسعودية وفلسطين ومصر، ومن أهم القرارات تنفيذ المؤتمر العلمى العربى الدولى الثانى (الرياضة للجميع في مواجهة ظاهرة الإدمان) والمقرر أن تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة، والمهرجان العربى السابع للرياضة للجميع وتستضيفه دولة الكويت، كما تم توقيع اتفاقية ثنائية للتعاون المشترك بين فلسطين والجزائر. Advertisements اجتماع الاتحاد العربى

الرياضة للجميع

عمومية الاتحاد العربى للرياضة للجميع

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