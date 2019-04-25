شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى والمصرى..5 حقائق مثيرة عن صدام المارد الأحمر مع كتيبة إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق المصري البورسعيدى على استاد المكس بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ19 ببطولة الدوري العام.

الاهلى ضد المصرى البورسعيدى

مواجهة الليلة هي المواجهة رقم 117 التي تجمع الأهلي بفريق المصري، بعد أن التقى الفريقان في 116 مباراة سابقة، حقق الأهلي الفوز في 63 مباراة. وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة. فيما خسر الأهلي في 19 مباراة.

المواجهة الأولى للأهلى مع المصرى

المباراة الأولى التي جمعت الفريقين تعود إلى موسم 1948-1949 في النسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة، سجلها كل من صالح سليم، ولهيطة، وفؤاد صدقي

المواجهة الأخيرة للأهلى مع المصرى

بينما كانت آخر المواجهات في السابع من أغسطس الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-صفر، عن طريق سليف كوليبالي، ووليد أزارو.

الاهداف فى مباراة الاهلى والمصرى

نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 161 مناسبة من خلال 91 لاعبًا، تمكنوا من هز شباك المصري، فيما استقبلت شباك الأهلي 88 هدفًا.

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رباعي الأهلي الذي يضم كلا من: صالح سليم، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، وحسام حسن، هو الرباعي التاريخي لقائمة الهدافين في لقاءات الأهلي والمصري، بعدما تمكن الرباعي من هز شباك المصري في 5 مناسبات.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة أمام المصري في 55 مباراة بينما تمكن المصري من الخروج بشباك نظيفة امام الأهلي في 25 مباراة.

أكبر فوز فى مواجهات الاهلى والمصرى

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة 4-صفر، وهو ما حدث في مناسبتين؛ الأولى في موسم 1978-1979، وسجل رباعية الأهلي حينها “فتحي مبروك ومختار مختار ومحمود الخطيب و شريف عبد المنعم”. والثانية في موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها “علاء إبراهيم، هدفان، وحسام حسن، هدفان”.