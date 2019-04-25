شكرا لقرائتكم خبر عن ظهيرا الأهلي يواصلان التأهيل ومران قوى للغائبين عن مباراة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى محمود وحيد ظهير أيسر فريق الأهلي جلسة علاج طبيعى فى الجيم صباح اليوم، الخميس، على هامش مران الغائبين عن مباراة المصرى.

وخضع اللاعب لتدريبات علاجية تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائى العلاج الطبيعى والتأهيل لتجهيزه للعودة من جديد للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وكان وحيد قد تعرض لكدمة قوية فى الساق خلال التدريبات الماضية، وخرج من قائمة الفريق التى تواجه المصرى البورسعيدى فى الدورى.

ويلتقي الأهلي مع المصرى فى الثامنة مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدورى.

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كما أدى محمد هانى ظهير أيمن الفريق تدريبات تأهيل بدنى مكثفة على ملعب مختار التتش، فضلاً عن جلسة علاج فى الجيم تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى العلاج الطبيعى والتأهيل، فى إطار البرنامج الذى يخضع له خلال الفترة الحالية. وكان اللاعب قد اشتكى من الإصابة خلال التدريبات الماضية ليغيب عن قائمة الفريق التي تواجه المصري.

فيما أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن الاهلي أمام المصرى مرانا قويا صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقاد حسين عبدالدايم مساعد مخطط أحمال الفريق مران اللاعبين الغائبين الذي شارك به وليد سليمان وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد نجيب وشريف إكرامى وأحمد حمودى وأحمد علاء ومحمد شريف.