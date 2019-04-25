موعد مباراة الهلال والتعاون كأس خادم الحرمين الشريفين نصف النهائي مباراة القمة

مباراة الهلال والتعاون الممباراة القوية المرتقبة في كأس خادم الحرمين الشريفين وهي مباراة نصف النهائي بين فريقي الهلال والتعاون، بالطبع جمهور الهلال الكبير ينتظر مباراة قوية منه في النصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين وينتظر منه النصر في النهاية وإقتناص الكأس مع إقتراب النهائي، ونتابع مع حضراتكم من خلال موقعنا عرب فور نيوز أخبار مباراة الهلال والتعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لحظة بلحظة وأخبار الفريقين وموعد المباراة وأيضا التشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة الهلال والتعاون كأس خادم الحرمين الشريفين نصف النهائي

تقام مباراة الهلال ضد التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة القادم الموافق 26 ابريل 2019 ، 21 شعبان 1440 هجريا ، وتقام المباراة في استاد جامعة الملك سعود وقد انتهت بالفعل تذاكر المباراة من قبل جمهور الفريقين المنتظر الساعات القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والتعاون كأس خادم الحرمين الشريفين

يتم بث مباراة الهلال والتعاون من خلال قناة ksa sport الرياضية السعودية ويتم بث مباراة الهلال ضد التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر السادسة بتوقيت جمهورية مصر العربية.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال في مباراته ضد التعاون

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني – علي البليهي – ألبيرتو بوتيا – محمد البريك

ميلوش ديجينيك – محمد كنو

سالم الدوسري – كارلوس إدواردو – هتان باهبري

بافيتيمبي جوميس

التشكيل المتوقع للتعاون في مباراته ضد الهلال