حلم صلاح يتضاءل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز السيتي على يونايتد.. وقائمة الهدافين.. والمباريات المتبقية لثنائي القمة

كتب: ضياء السقا

حقق فريق مانشستر سيتي، فوزًا مستحقًا على منافسه مانشستر يونايتد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد من مؤجلات الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدفي مانشستر سيتي "بيرناردو سيلفا"، في الدقيقة 54، ولوري ساني فى الدقيقة 66.

وبذلك ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ89 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف، وتوتنهام ثالثا بـ70 نقطة، وتشيلسي رابعا بـ67 نقطة.

المباريات المتبقة لليفر والسيتي

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ويرصد الموجز المباريات المتبقة لليفر والسيتي، في إطار صراعهما على اللقب.

مباريات ليفربول: هدرسفيلد- نيوكاسل- وولفرهامبتون

مباريات السيتي: بيرنلي- ليستر- برايتون

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر القائمة الثلاثي محمد صلاح وأجويرو وأوباميانج بـ19 هدفا لكل منهم، يليهم ساديو ماني بـ18.