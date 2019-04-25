موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي والقنوات الناقلة

يحل، ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على خيتافي في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني "الليجا".

ويتطلع رريال مدريد للإنطلاق مجدداً من أجل مطارد الأتلتيكو المتواجد في المركز الثاني، خصوصا بعد الإنتصار الأخير الذي حققه الأبيض علي حساب

نادي أتلتيك بلباو بثلاثية نظيفة من بنزيما ، ويسعي فريق خيتافي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الملكي، مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيرة في هذه المواجهة الصعبة.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي

تنطلق مباراة ريال مدريد وخيتافي في تمام

الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

وفي تمام الساعة العاشرة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

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وفي تمام الساعة الحادية عشر ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

تذاع مباراة ريال مدريد وخيتافي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة، بتعليق سوار الذهب.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثالث برصيد 64 نقثطة، بينما يحتل خيتافي المركز الرابع برصيد 54 نقطة.