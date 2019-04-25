سيدات تنس الطاولة يودعن بطولة العالم

ودعت دينا علاء حلمي ويسرا أشرف ثنائي المنتخب الوطني لزوجي السيدات بطولة العالم لتنس الطاولة من منافسات دور الـ16.

جاء ذلك بعد الخسارة من ثنائي الصين كيم دو وشينج بنتيجة 0-4 في اليوم الرابع من بطولة العالم

التي تستضيفها المجر2019.

جدير بالذكر تأهلت دينا علاء ويسرا أشرف إلى دور الـ16 بعد تحقيق الفوز على الزوجي الأمريكي ليلي زهانج وايي بنتيجة 4/2.