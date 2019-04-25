المستكاوي يطالب بفرض عقوبات على لاعبي الزمالك

طالب حسن المستكاوي رئيس نادي وادي دجلة بمعاقبة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد الاعتداء على أحد المصورين، عقب انتهاء مباراتهم أمام بيراميدز.
وكتب المستكاوي عبر "تويتر" :"اعتداء لاعبو الزمالك عليمصور المصرى اليوم وهو يؤدي عمله من مسئوليات اتحاد الكرة قبل إصدار بيان شجب من نقابة الصحفيين.. ولعل اتحاد الكرة يتعلم من اتحاد السباحة شدة
وكان الزمالك قد خسر أمام بيراميدز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما يوم الثلاثاء الماضي، على ملعب ستاد الدفاع الجوي، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وعقب انتهاء المباراة حدثت اشتباكات بين لاعبي الأبيض وأحد المصورين.
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