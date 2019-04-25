630 متسابقا يتنافسون على لقب بطولة السباحة بالزعانف

تنطلق اليوم الخميس وعلى مدار 48 ساعة المرحلة الثالثة من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة للمراحل السنية 15 و17 و19 عاماً ومرحلة العمومى رجال وانسات بالإسكندرية، بمشاركة 630 سباحاً وسباحة يمثلون عدد 32 نادياً ومركزاً للشباب.
وبدأت فاعليات البطولة اليوم فى تمام الساعة التاسعة، بسباق 2 كيلو متر سباحة بالزعانف المزدوجة عمومى (رجال - انسات)، يتبعه سباق سباحة لمسافة 6 كيلو مترات للمراحل السنية 15 و 17 عاماً (رجال - انسات)، يليه منافسات سباق 4 كيلو متراتً لمرحلة19 عاما (رجال - انسات)، وتختتم المنافسات بسباق تتابع 4× 2 كيلو متر تتابع مختلط، وتقام غد الجمعة منافسات سباق 4 كيلو مترات لمرحلة العمومى (رجال - وانسات)، وسباق تتابع 4 × 2 كيلو متر تتابع مختلط للمراحل السنية 15 و 17 و19 عاماً (رجال - وانسات).
وعلى صعيد آخر قرر مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة المهندس سامح الشاذلى بدء المعسكر التدريبى المغلق
ومن المتوقع وصول عدد الدول المشاركة إلى 45 دولة فى هذه البطولة الكبيرة التى سوف يتابعها العالم بأثره.
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بقيادة الكابتن سامح الشاذلى أعلن حالة التأهب القصوى، وتحول الاتحاد إلى خلية نحل لدرجة أن العمل يتواصل ليل ونهار استعدادا لهذا العرس الرياضى الذى تستضيفه مصر بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ الساحرة خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 4 أغسطس المقبلين.
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