اعتصامات ووقفة احتجاجية بسبب إلغاء كرة اليد في وادي دجلة

نظم أولياء أمور لاعبي ولاعبات فرق كرة اليد بنادي وادي دجلة وقفة احتجاجية واعتصاماً مفتوحاً اعتراضاً على قرار ماجد سامي مالك النادي بإلغاء نشاط اللعبة في الساعات الماضية. في الساعات الماضية. ورفض أولياء الأمور قرار وادي دجلة، واعتصموا أمام فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر وهددوا بتصعيد الأزمة وتقديم شكاوى رسمية لوزارة الشباب والرياضة. وأكد أحد أولياء الأمور لـ"بوابة الوفد" أن اشتراك اللاعب لممارسة كرة اليد يبلغ 2500 جنيه سنوياً موضحاً أن إدارة وادي دجلة بقرارها تحرم 200 لاعب ولاعبة من ممارسة اللعبة.

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