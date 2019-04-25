وزير الرياضة يشهد فعاليات برنامج تعليم الألعاب البحرية للغوص والإنقاذ

شهد صباح اليوم الخميس الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات البرنامج الأول لتعليم الألعاب البحرية للغوص والإنقاذ وممارسة الطيران بالبراسيل تحت شعار "التحدي والمغامرة" والذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 27 أبريل الجاري، ويستهدف البرنامج المرحلة السنية من 15 إلى 25 سنة، ويصل عدد المشاركين في فعاليات البرنامج الى 120 شابًا وفتاة وذلك بحضور محمد فتحى مدير مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء والدكتورة سونيا دنيا مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف صبحي أن هذا البرنامج يهدف إلي تحفيز المواطنين على ممارسة الرياضة بكافة صورها لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بكافة صورها لأهميتها في حياة

الفرد والمجتمع.

وأشار وزير الرياضة إلى إبراز مكانة مصر في تنفيذ الأنشطة الرياضية بصفة عامة وخاصة مدينة السلام شرم الشيخ وسانت كاترين بوصفهما من أجمل المدن السياحية في العالم، مؤكدًا على أن الوزارة تستهدف تنشيط وتشجيع السياحة الرياضية في مصر.

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واختتم أن خطط وبرامج وأنشطة الوزارة تشمل كل فئات المجتمع المصري، ولا يقتصر اهتمامنا على فئة محددة، لافتًا إلى أن هدفنا أن يحظى الجميع بفرصة الممارسة الرياضية كل على حسب فئته العمرية كي نتيح الفرصة للجميع لذا ننفذ بعض المشروعات القومية الرياضية تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لإعداد

مواطن سليم البنية قادر على الأداء المتميز مما يكون له انعكاسا إيجابيا على صحته وعلى المجتمع.

يذكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقوم بزيارة لمدينة شرم الشيخ يشهد خلالها عددًا من الفعاليات منها المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب للصم والبكم بين فريقي القاهرة والمنيا، كما يفتتح فندق "توليب إن" بمدينة الشباب والرياضة ويشهد بطولة مضمار الهجن الدولية والذى يعد من أهم الإنجازات الرياضية التي تحققت في مصر كما سيتم افتتاح طريق جلالة الملك سليمان خادم الحرمين الشريفين بجانب افتتاح المركز الثقافي الاسلامى بمسجد الصحابة.

يأتي هذا في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة بإحياء الاحتفال بالأعياد القومية لجعل الرياضة لغة السلام العالمى ومن أجل دعم مفهوم المواطنة وفي إطار الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء تنظم وزارة الشباب والرياضة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية خلال الفترة من 24 ل27 أبريل الجارى بمحافظة جنوب سيناء.