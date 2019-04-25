اليوم.. تعرف على مباريات نصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش

تقام اليوم الخميس مباريات الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش، حيث يشهد اليوم 4 مباريات قوية، الأولى في تمام السادسة والنصف بين الفرنسية كاميل سيرم والمصرية نوران جوهر التي حققت مفاجأة كبيرة بإقصاء نور الشربيني في الدور ربع النهائي.

المباراة الثانية بين بطلي المفاجآت في البطولة كريم عبدالجواد وفارس دسوقي، فالأول نجح في الإطاحة بمروان

الشوربجي والثاني أطاح بمحمد الشوربجي في الدور ربع النهائي.

والثالثة بين المصنفة الأولى عالميًّا رنيم الوليلي والأمريكية أماندا صبحي التي فازت على المصرية نور الطيب، ومسك الختام بلقاء النهائي المبكر بين علي فرج المصنف الأول ومواطنه طارق مؤمن.

وتعد بطولة الجونة واحدة من أكبر البطولات السنوية

العالمية للاعبي الاسكواش المحترفين، كما أنها البطولة الوحيدة التي تقام في مصر من بين البطولات السبع الدولية الكبرى في العالم من حيث الجائزة الكبرى ومساهمتها في تحسين نقاط تصنيف اللاعبين العالمي، ويعمل على تنظيمها عمرو منسي مؤسس البطولة.

جدير بالذكر أن مجموع جوائز البطولة 352 ألف دولار أمريكي، وقد فاز بها في النسخة الماضية لاعبة أندية وادي دجلة رنيم الوليلي المصنفة الأولى على مستوى العالم واللاعب مروان الشوربجي المصنف الثالث على مستوى العالم.