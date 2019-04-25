الإسماعيلي «المترنح» يخشى مفاجآت دجلة اليوم بالدوري

يحل الإسماعيلى ضيفا على وادى دجلة فى الخامسة مساء، بملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، فى ختام منافسات الجولة 30 ببطولة الدورى الممتاز.

ويسعى الإسماعيلى لاستعادة الانتصارات الغائبة منذ 4 أسابيع، حين فاز الفريق على المقاولون بهدفين دون رد بالجولة 26 للدورى، قبل أن يخسر من الزمالك وبيراميدز ويتعادل مع المصرى البورسعيدى والجونة، للتقدم تدريجيا فى جدول الترتيب، بحثا عن تحقيق مركز جيد نهاية الموسم.

وابتعد الدراويش كثيرا عن المربع الذهبى المؤهل للمشاركة فى البطولات الأفريقية، حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد 37 نقطة، بفارق 11 نقطة عن المصرى الرابع.

واستعاد الفريق جهود الثنائى عماد حمدى، وإبراهيم حسن، بعد تعافيهما من الإصابة التى ابعدتهما عن المباريات فى الفترة الماضية، ولكن يبقى قرار مشاركتهما فى المباراة حسب الرؤية الفنية للجهاز الفنى.

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ومن المنتظر أن يعتمد سيدومير يانيفسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، على تشكيل يضم الحارس المتألق محمد فوزى، وفى الدفاع أحمد أيمن، باهر المحمدى، محمد مجدى، طارق طه، وفى الوسط إبراهيم عبدالخالق، محمود متولى، محمد صادق، عبدالرحمن مجدى، وفى الهجوم وجيه عبدالحكيم، بينسون شيلونجو.

على الجانب الآخر، يطمح فريق وادى دجلة صاحب المركز

الرابع عشر برصيد 31 نقطة، لاستعادة الانتصارات من جديد بعد التعادل مع المقاولون العرب بدون أهداف فى الجولة السابقة، لاستمرار الزحف نحو منطقة الأمان فى وسط جدول المسابقة والابتعاد عن منطقة الخطر.

وطالب تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، لاعبيه بضرورة تحقيق الانتصارات فى المرحلة المقبلة، بحثا عن تحقيق مركز متقدم فى نهاية الموسم، محذرا من خطورة نزيف النقاط فى المرحلة الأخيرة من الموسم، خصوصا فى ظل تقارب النقاط مع أصحاب المراكز المتأخرة فى الجدول.

ومن المرجح أن يخوض دجلة المباراة بتشكيل يضم الحارس محمد عبدالمنصف، وفى الدفاع أحمد بيكهام، ومحمود مرعى، وخالد رضا، ويعقوبو، وفى الوسط محمد عاطى، وحسام عرفات، ومحمد هلال، وبوزاز، وإبراهيما نداى، وفى الهجوم محمد جمال بيبو.