حسين الشحات يرفض مغادرة معسكر الأهلي رغم وفاة زوج شقيقته

رفض حسين الشحات، لاعب وسط فريق الأهلي، مغادرة معسكر فريقه قبل لقاء المصري البورسعيدي، اليوم الخميس، وتمسك بخوض المباراة المؤجلة من الجولة 19 للدوري. الخميس، وتمسك بخوض المباراة المؤجلة من الجولة 19 للدوري. وجاء هذا القرار من الشحات رغم وفاة زوج أخته صباح، اليوم الخميس، وهو ما جعل الجهاز الفني يمنح اللاعب فرصة مغادرة المعسكر.

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