رياضة | اليوم.. أهلي 98 يواجه الزمالك في قمة دوري اليد المرتبط للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. أهلي 98 يواجه الزمالك في قمة دوري اليد المرتبط للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فريق الشباب لكرة اليد مواليد 98 بالنادي الأهلي يخوض مباراة مهمة اليوم الخميس أمام نظيره فريق الزمالك، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بنهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الثانية ظهر اليوم، على صالة الشباب والرياضة بـ6 أكتوبر، ويسعى الأهلي إلى الظهور بشكل قوي والفوز وتحقيق اللقب.

وحرص يحيى يوسف مدرب الفريق على عقد محاضرة للاعبين، شدد خلالها على ضرورة اللعب بتركيز شديد وترابط الخطوط ومواصلة العروض القوية التي قدمها الأهلي خلال الفترة الماضية.