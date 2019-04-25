رياضة | محمد إبراهيم مهدد بالغياب عن الزمالك أمام النجم الساحلي بسبب "نزلة برد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إبراهيم مهدد بالغياب عن الزمالك أمام النجم الساحلي بسبب "نزلة برد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تعرض محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك لوعكة صحية في الساعات الماضية بعد ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير وإصابته بنزلة برد.
ويسعى الجهاز الطبي للزمالك لتجهيز اللاعب والاطمئنان عليه بسبب ارتباط الفريق بمباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد القادم بالكونفدرالية الإفريقية.
وكان الزمالك قد تعرض للخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري، وقدم إبراهيم مستوى أكثر من رائع.
ويخضع إبراهيم لفحوصات اليوم للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق.
الزمالك يحاول زيادة أعداد جماهير إلى 40 ألف أمام النجم الساحلي
يسعى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك إلى الوصول إلى حل مع رئيس النادي من أجل دخول أكبر عدد ممكن من الجماهير خلال مباراة الابيض المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويحاول المشرف العام زيادة أعداد الجماهير المقرر تواجدها في ملعب برج العرب إلى ٤٠ ألف مشجع، بدلاً من تواجد ١٠ آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية داخل نادي الزمالك.
وقد طلب رئيس نادي الزمالك من الجهات المعنية بتأمين مباراة الفارس الأبيض والنجم الساحلي التونسي، حضور ١٠ آلاف مشجع فقط، حوفا من تعرض اللاعبين من هجوم الجماهير خلال المواجهة.
ويستضيف الزمالك فريق النجم الساحلي يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
3 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلي
استقر السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للنادي الزمالك، على إجراء تغيير في تشكيل الفريق أمام النجم الساحلي في المباراة التي تقام بينهما الأحد المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وقرر جروس عودة كهربا للتشكيل الأساسي على حساب زيزو، بالإضافة للدفع بزيزو في وسط الملعب بجانب طارق حامد، ومحمد عبد الغني في قلب الدفاع.
وكان الزمالك قد خسر أخر مبارياته ببطولة الدوري أمام بيراميدز ليواصل التراجع المحلي مؤخرا ويفقد صدارة الدوري.
الجدير بالذكر أن النجم الساحلي التونسي، تأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الانتصار على الهلال السوداني، بنتيجة 3-1، في ذهاب ربع النهائي، قبل الانتصار مجددًا في الإياب، على الفريق السوداني بنتيجة 2-1.