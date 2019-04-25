رياضة | محمد إبراهيم مهدد بالغياب عن الزمالك أمام النجم الساحلي بسبب "نزلة برد"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إبراهيم مهدد بالغياب عن الزمالك أمام النجم الساحلي بسبب "نزلة برد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك لوعكة صحية في الساعات الماضية بعد ارتفاع درجة حرارته بشكل كبير وإصابته بنزلة برد.

ويسعى الجهاز الطبي للزمالك لتجهيز اللاعب والاطمئنان عليه بسبب ارتباط الفريق بمباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها الأحد القادم بالكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة أمام بيراميدز بهدف نظيف في الجولة الماضية من منافسات بطولة الدوري، وقدم إبراهيم مستوى أكثر من رائع.

ويخضع إبراهيم لفحوصات اليوم للاطمئنان على حالته قبل مشاركته في التدريبات الجماعية مع الفريق.

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