رياضة | محمد هاني يواصل التأهيل في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد هاني يواصل التأهيل في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيل بدني مكثفة على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة صباح اليوم الخميس.

وأدى اللاعب جلسة علاج في الجيم تحت اشراف طارق عبدالعزيز أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل في إطار البرنامج الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

وكان اللاعب قد اشتكى من الإصابة خلال التدريبات الماضية ليغيب عن قائمة الفريق التي تواجه المصري مساء اليوم بمسابقة الدوري.