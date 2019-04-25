رياضة | تدريبات تأهيلية لعمرو جمال ومحمود وحيد في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات تأهيلية لعمرو جمال ومحمود وحيد في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أداء تدريبات العلاج الطبيعي التي يخضع لها من الإصابة.

وقام اللاعب صباح اليوم الخميس بأداء جلسة علاج طبيعي في الجيم ، في إطار البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية من جديد.

وكان اللاعب قد غاب عن التدريبات الجماعية؛ بسبب الإصابة في العضلة الأمامية، ويسعى الجهاز الفني إلى تجهيزه بشكل مناسب خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وأدى محمود وحيد جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش مران الغائبين عن مباراة المصري.

وخضع اللاعب لتدريبات علاجية تحت اشراف طارق عبدالعزيز أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل لتجهيزه للعودة من جديد الى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وكان وحيد قد تعرض لكدمة قوية في الساق خلال التدريبات الماضية، وخرج من قائمة الفريق التي تواجه المصري البورسعيدي في الدوري.

ويلتقي الأهلي مع المصري في الثامنة مساء اليوم على ستاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.