رياضة | مران قوي للمستبعدين في الأهلي.. وعاشور يحصل على راحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران قوي للمستبعدين في الأهلي.. وعاشور يحصل على راحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدت مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام المصري مرانا قويا صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وقاد حسين عبدالدايم مساعد مخطط أحمال الفريق مران اللاعبين الغائبين الذي شارك به وليد سليمان وعمرو السولية ومروان محسن ومحمد نجيب وشريف إكرامي وأحمد حمودي وأحمد علاء ومحمد شريف.

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حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حصل على راحة من المشاركة في مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة الفريق أمام المصري مساء اليوم.

وقام الدكتور خالد محمود طبيب الفريق بمنح اللاعب راحة من مران اليوم بعد موافقة سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في ظل غياب اللاعب عن المباراة بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع المصري في الثامنة مساء اليوم على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.