رياضة | ألونسو يفسر سبب البداية غير الجيدة في اختبار سيارته الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألونسو يفسر سبب البداية غير الجيدة في اختبار سيارته الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شعر فرناندو ألونسو بطل العالم السابق في سباقات "فورمولا 1" للسيارات، بسعادة بعد عودته إلى حلبة إنديانابوليس، رغم بداية صعبة في الاختبارات بعد توقف سيارته مكلارين شيفروليه في اللفة الأول.

وقال السائق الإسباني الذي سيشارك في سباق إنديانابوليس 500 يوم 26 مايو ، إن المشاكل كانت متوقعة إذ يتأقلم مع سيارة جديدة وفريق جديد بعد اعتزاله "فورمولا 1" بنهاية الموسم الماضي.

ورغم التأجيل لمدة 4 ساعات بسبب الأمطار ومشاركة قصيرة في الاختبارات أوضح ألونسو أنه سعيد بالعودة إلى إنديانابوليس حيث تصدر سباق 2017 لفترة قبل الانسحاب بسبب مشكلة في المحرك.

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وأوضح السائق البالغ عمره 37 عاما، خلال مؤتمر صحفي أن مشكلة إلكترونية تسببت في مشاركة أولى قصيرة، مضيفًا "من الرائع أن أعود مرة أخرى والشعور بسحر هذا المكان. بالنسبة لنا فقدنا بعض الوقت في البداية، هذا كان متوقعًا لأن هيكل السيارة جديد وسيارة جديدة بالكامل".

وأضاف "كل شيء كان جيدًا الأسبوع الماضي لكننا نتوقع أخذ خطوة بخطوة. فترات قصيرة في البداية كما حدث".

وأشار ألونسو، الذي اختبر سيارة مكلارين 2019، في فورمولا 1 بالبحرين في وقت سابق من الشهر الحالي ووصفها بأنه خطوة إلى الأمام، إلى أنه سعيد بالعودة إلى السباقات.

وختم "في أي حلبة يمكن أن تكتشف مشكلة في السيارة وربما تكتشف العديد من الأمور الأخرى التي يجب تحسينها كسائق. نتعلم الجديد دائما خاصة مع السيارات الجديدة. علينا التأكد من أشياء كثيرة".