رياضة | الزمالك يحاول زيادة أعداد جماهير إلى 40 ألف أمام النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يحاول زيادة أعداد جماهير إلى 40 ألف أمام النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك إلى الوصول إلى حل مع رئيس النادي من أجل دخول أكبر عدد ممكن من الجماهير خلال مباراة الابيض المقبلة أمام النجم الساحلي التونسي، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويحاول المشرف العام زيادة أعداد الجماهير المقرر تواجدها في ملعب برج العرب إلى ٤٠ ألف مشجع، بدلاً من تواجد ١٠ آلاف مشجع من أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية داخل نادي الزمالك.

وقد طلب رئيس نادي الزمالك من الجهات المعنية بتأمين مباراة الفارس الأبيض والنجم الساحلي التونسي، حضور ١٠ آلاف مشجع فقط، حوفا من تعرض اللاعبين من هجوم الجماهير خلال المواجهة.

ويستضيف الزمالك فريق النجم الساحلي يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب، في ذهاب الدور قبل النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

3 تغييرات في تشكيل الزمالك أمام النجم الساحلي