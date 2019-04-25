رياضة | 630 سباحا وسباحة يتنافسون على لقب بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 630 سباحا وسباحة يتنافسون على لقب بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق اليوم الخميس وعلى مدار 48 ساعة المرحلة الثالثة من بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف للمياة المفتوحة للمراحل السنية 15 و17 و19 عاما ومرحلة العمومى رجال وانسات بالإسكندرية ، بمشاركة 630 سباحا وسباحة يمثلون عدد 32 ناديا ومركزا للشباب ، حيث بدات فاعليات البطولة اليوم فى تمام الساعة التاسعة ، بسباق 2 كيلو متر سباحة بالزعانف المزدوجة عمومى (رجال - انسات) ، يتبعه سباق سباحة لمسافة 6 كيلو متر للمراحل السنية 15 و 17 عاما (رجال - انسات) ، يليه منافسات سباق 4 كيلو متر لمرحلة 19 عاما (رجال - انسات) ، وتختتم المنافسات بسباق تتابع 4× 2 كيلو متر تتابع مختلط ، وتقام غد الجمعة منافسات سباق 4 كيلو متر لمرحلة العمومى (رجال - وانسات) ، وسباق تتابع 4 × 2 كيلو متر تتابع مختلط للمراحل السنية 15 و 17 و19 عاما (رجال - وانسات) .

وعلى صعيد آخر قرر مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ برئاسة المهندس سامح الشاذلى بدء المعسكر التدريبى المغلق للمنتخب القومى المصرى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف والذى ينطلق يوم 15 مايو المقبل بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء ، وقد وصل عدد الدول المشاركة فى البطولة حتى الآن 23 دولة

ومن المتوقع وصول عدد الدول المشاركة إلى 45 دولة فى هذه البطولة الكبيرة التى سوف يتابعها العالم بأثره .

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الإتحاد المصرى للغوص والإنقاذ بقيادة الكابتن سامح الشاذلى أعلن حالة التأهب القصوى ، وتحول الإتحاد إلى خلية نحل لدرجة أن العمل يتواصل ليل ونهار إستعدادا لهذا العرس الرياضى الذى تستضيفه مصر بمدينة السلام مدينة شرم الشيخ الساحرة خلال الفترة من 27 يوليو وحتى 4 اغسطس المقبلين .