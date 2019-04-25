رياضة | مارادونا: تاتا مارتينو قادر على تشكيل منتخب عظيم للمكسيك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارادونا: تاتا مارتينو قادر على تشكيل منتخب عظيم للمكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مدرب فريق دورادوس دي سينالوا المكسيكي، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، أن مواطنه خيراردو "تاتا" مارتينو يمكنه تشكيل منتخب كرة قدم عظيم مع للمكسيك، حال احترم مسؤولي اللعبة في هذا البلد اختياراته.

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتيني: "هناك لاعبون مكسيكيون يتمتعون بجودة مبهرة، يتدربون هنا كما في أوروبا".

وأضاف: "مارتينو يمكنه تشكيل منتخب عظيم مع المكسيك، أنا لم أتحدث معه ولم أهنأه حتى الآن على توليه المنصب، لكنني سأقوم بذلك شخصياً".

وجاءت تصريحات مارادونا في مؤتمر صحافي قدمه عقب فوز فريقه على مينيروس زاكاتيكاس 3-1، في ذهاب نصف نهائي الدور الفاصل بدوري الدرجة الثانية المكسيكي.