رياضة | قبل موقعة الأهلي والمصري.. تعرف على أرقام وتاريخ مواجهات الفريقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل موقعة الأهلي والمصري.. تعرف على أرقام وتاريخ مواجهات الفريقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق المصري على استاد المكس بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساء الخميس، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ19 ببطولة الدوري العام.

مواجهة الخميس هي المواجهة رقم 117 التي تجمع الأهلي بفريق المصري، بعد أن التقى الفريقان في 116 مباراة سابقة، حقق الأهلي الفوز في 63 مباراة. وكان التعادل حاضرًا في 34 مباراة. فيما خسر الأهلي في 19 مباراة.

المباراة الأولى التي جمعت الفريقين تعود إلى موسم 1948-1949 في النسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثية نظيفة، سجلها كل من صالح سليم، ولهيطة، وفؤاد صدقي، بينما كانت آخر المواجهات في السابع من أغسطس الماضي، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-صفر، عن طريق سليف كوليبالي، ووليد أزارو. Advertisements نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 161 مناسبة من خلال 91 لاعبًا، تمكنوا من هز شباك المصري، فيما استقبلت شباك الأهلي 88 هدفًا. رباعي الأهلي الذي يضم كلا من: صالح سليم، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، وحسام حسن، هو الرباعي التاريخي لقائمة الهدافين في لقاءات الأهلي والمصري، بعدما تمكن الرباعي من هز شباك المصري في 5 مناسبات. نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة أمام المصري في 55 مباراة بينما تمكن المصري من الخروج بشباك نظيفة امام الأهلي في 25 مباراة. أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين كان من نصيب الأهلي عندما فاز بنتيجة 4-صفر، وهو ما حدث في مناسبتين؛ الأولى في موسم 1978-1979، وسجل رباعية الأهلي حينها “فتحي مبروك ومختار مختار ومحمود الخطيب و شريف عبد المنعم”. والثانية في موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها “علاء إبراهيم، هدفان، وحسام حسن، هدفان”.

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