رياضة | محمد الحنفي حكما لمباراة الإسماعيلي ووادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد الحنفي حكما لمباراة الإسماعيلي ووادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن إسناد ادارة مباراة الإسماعيلي ووادي دجلة اليوم إلى الحكم محمد الحنفي حكما للساحة .

ويعاون الحنفي كل من، كريم مهيا وعمر فتحي حكمي راية، وعمرو عبدالفتاح إسكندرية حكما رابعا، وكل من محمد سلامة وعبدالعزيز السيد حكما خامسا .

ويذكر أن الإسماعيلي سيواجه نادي وادي دجلة اليوم الخميس في تمام الخامسة مساءا على ملعب بتروسبورت بالقاهرة وذلك لحساب الجولة الـ30 من عمر الدوري الممتاز .

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