رياضة | قرار صادم من زيدان لجماهير ريال مدريد حول مستقبل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار صادم من زيدان لجماهير ريال مدريد حول مستقبل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم الفرنسي زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، مصير نجم الفريق الويلزي جاريث بيل مع الفريق في الموسم المقبل.

وقال زيدان في تصريحات صحفية قبل لقاء خيتافي:" أن قدوم إيدين هازارد لايعني رحيل جاريث بيل".

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وتابع زيدان:" إذا تعاقدنا مع لاعبين، هناك لاعبين سيرحلون ،ولكن وصول هازارد لا يعني رحيل بيل، في السنوات الاخيرة لم نحظى بتغييرات، لكن هذا الصيف سنغيّر، ربما تكون تغييرات كثيرة، لكنها لاعلاقة لها ببيل".

وكان بيل قد تعرض لهجوم شرس وانتقادات حادة من جماهير الريال في الفترة الأخيرة، والتي طالبت برحيل اللاعب عن قلعة البرنابيو.