رياضة | بتنظيم بريزنتيشن.. رئيس الوزراء يفتتح بطولة شرم الشيخ الدولية للهجن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتنظيم بريزنتيشن.. رئيس الوزراء يفتتح بطولة شرم الشيخ الدولية للهجن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفتتح اليوم، السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بطولة شرم الشيخ الدولية للهجن والتي تستضيفها المدينة السياحية وتحت رعاية محافظ جنوب سيناء، وبتنظيم من جانب شركة بريزنتيشن سبورتس.

وتفتتح البطولة بكلمة من رئيس الاتحاد الدولي للهجن وكلمة للسيد محافظ جنوب سيناء للترحيب بالسادة الضيوف الكبار، من على منصة مضمار البطولة الدولية.

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ويشمل مضمار قاعدة العلم الذي يستضيف سباق البطولة، العديد من المنافسات الأخرى من بينها، الدراجات الهوائية وسباق سيارات الرالي والبيتش باجي والخيول والهجن.

وتنطلق أشواط البطولة بعد التعريف بقاعدة العلم بحضور السادة الضيوف، بجانب إحدى الفقرات الثقافية، قبل إنهاء البطولة.

البطولة تأتي على هامش افتتاح مضمار شرم الشيخ الدولي للهجن، والتي تسعى من خلاله الدولة المصرية للتأكيد على تمسكها الكامل بتراثها المصري والعربي، وسعيها الدائم لجمع شمل الأخوة العرب والحفاظ على الهوية العربية في كافة المجالات والتي تأتي الرياضة في مكانة متقدمة منها.